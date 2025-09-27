Саратовскую турбазу на Волге с красивыми закатами и лесом продают за 40 млн

На рынке недвижимости Саратовской области появилось интересное предложение для инвесторов.

В Энгельсском районе продается действующий рекреационный комплекс – туристическая база, расположенная на острове неподалеку от Шумейки.

Ключевым преимуществом объекта является его круглогодичная эксплуатация: на территории имеются капитальные строения, приспособленные для комфортного проживания гостей как летом, так и зимой. Дополнительную привлекательность участку придает собственный лесной массив и знаменитые своими красотами вечерние закаты.

Стоимость данного актива установлена продавцом в размере 39,9 миллиона рублей.

Ольга Сергеева