Сельчанин уснул с непотушенной сигаретой и больше не проснулся

В Базарно-Карабулакском районе 9 января произошёл трагичный пожар, унёсший жизнь человека.

Как сообщила пресс-служба МЧС, возгорание случилось утром в частном доме в селе Ханеневка 1-я.

По предварительной информации, 50-летний хозяин заснул с зажжённой сигаретой, что и привело к пожару. От огня пострадала площадь в 2 квадратных метра, но этого было достаточно для гибели мужчины.

В тот же день в Энгельсе огонь в квартире на улице Ломоносова был потушен необычным способом. Искры от неисправной гирлянды попали на шторы и вызвали пожар. Огонь расплавил полимерную трубу отопления, и хлынувшая из неё вода загасила пламя. Люди в этой ситуации не пострадали.

