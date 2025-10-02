Сельские амбулатории Саратовской области получают современное оборудование

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения небольшие медицинские учреждения региона оснащаются современной диагностической техникой. В 2025 году амбулатория поселка Красный Текстильщик получила новый цифровой рентгеновский аппарат.

Преимущество нового оборудования заключается в переходе с пленочной на цифровую технологию. Снимки выводятся на монитор и сохраняются в электронном архиве, что обеспечивает мгновенный доступ к результатам исследований для врачей.

Как сообщил главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов, на новом оборудовании уже проведено более 1,8 тысячи исследований.

Алена Орешкина