Семь человек обратились за медпомощью после трагедии на Блинова в Саратове

На улице Блинова продолжаются поисково-спасательные работы. За медицинской помощью обратились 7 человек, она была оказана амбулаторно, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена сотрудниками полиции.

Планируется, что специалисты приступят к полному обследованию здания завтра утром. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры. На это время всем нуждающимся будет предоставлено место для размещения.