Сергей Миронов предложил новый способ повышения пенсий

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил изменить систему пенсионных начислений.

Он выступил за введение прогрессивной шкалы страховых взносов, чтобы увеличить размер пенсий.

Политик раскритиковал действующую систему, при которой при годовом доходе свыше 2,7 млн рублей ставка взносов снижается с 30% до 15%. По его мнению, это несправедливо и стимулирует руководство завышать оклады.

Инициативу поддержал депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин. Он отметил, что индексация пенсий отстает от инфляции, а в системе накоплений есть много проблем, требующих законодательного решения. Парламентарий подчеркнул необходимость обеспечить гражданам достойные пенсии.

Ольга Сергеева