Сервисы «Ростелеком Ключ» заработали в саратовском ЖК «Вега»

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«Ростелеком» подключил к оптической сети жилой комплекс «Вега» в Саратове и обеспечил новостройку умными домофонами и камерами наблюдения.

Сервисы платформы «Ростелеком Ключ» помогут новоселам поддерживать порядок и обеспечивать безопасность в доме. Жильцам также доступны интернет на скорости до 700 Мбит/с и интерактивное ТВ Wink.

При заселении жители «Веги» получают доступ к личному кабинету — именно через него осуществляется управление сервисами платформы «Ростелеком Ключ». На калитке во двор и двери подъезда установлены домофоны. Звонок от посетителя направляется на смартфон или планшет владельца квартиры. Увидев гостя, пользователь может дистанционно открыть дверь. Также в мобильном приложении легко создавать временные коды доступа для ремонтных бригад или сотрудников доставки.

Присматривать за придомовой территорией жильцам и управляющей компании помогают пять камер, установленных на фасаде здания. Устройства круглосуточно ведут съемку и отправляют данные в защищенное облако «Ростелекома». При необходимости сотрудники УК могут просмотреть архив записей.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наши специалисты еще на этапе возведения здания провели коммуникации в подъезде, установили и настроили оборудование. Квартиры в новостройке, оснащенной системами безопасности, пользуются повышенным спросом, и многие девелоперы идут навстречу запросам покупателей. Оператор готов предложить строительным компаниям как типовые решения для жилья эконом-класса, так и индивидуальные разработки для домов повышенной комфортности».

Экосистема «Ростелеком Ключ», кроме домофонов и видеонаблюдения, включает и другие сервисы для многоквартирных домов: автоматизированные приборы учета, передающие показания в управляющие компании, и умный шлагбаум, который легко открыть при помощи мобильного приложения. Услуги можно применять в комплексе или по отдельности.

Узнать подробнее о комплексном решении «Ростелеком Ключ» можно на сайте компании или по номеру 8 800 301 05 50.

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