На заводах Саратовской области начали поиск «Женщин из стали»

В России стартовал проект о женщинах-передовиках производства.

Всероссийское движение «Здоровое Отечество» дало старт масштабной инициативе в поддержку женщин, работающих в промышленности. Проект «Женщины из стали» призван не только рассказать о труженицах, управляющих кранами и сложными станками, но и кардинально повысить престиж рабочих специальностей среди молодёжи.

Кульминацией станет Всероссийская премия, которая пройдёт в октябре 2026 года. В ней примут участие представительницы десятков профессий из разных регионов: сварщицы и инженеры, технологи и мастера цехов, крановщицы и токари.

Организаторы ставят задачу разрушить стереотипы о «мужских» профессиях, показав реальные истории успеха, самореализации и карьерного роста в реальном секторе экономики. Работа ведётся в русле национальных целей развития, утверждённых Президентом РФ до 2036 года. Укрепление кадрового потенциала индустриальных отраслей сегодня — вопрос государственной важности.

Приём заявок продлится до 30 сентября. Присоединиться могут как отдельные соискательницы, так и предприятия, желающие выдвинуть своих сотрудниц. Подробности о номинациях и условиях участия доступны на официальном портале проекта.

Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Ольга Сергеева