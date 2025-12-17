СФР объявил саратовцам о поправках в закон и пригласил матерей на перерасчет пенсий

Отделение Социального фонда России по Саратовской области сообщает о возможности перерасчёта пенсий на основании недавних изменений в законодательстве.

С 2026 года новые правила дают право на перерасчёт в первую очередь многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей. Теперь при расчёте страховой пенсии будут учитываться периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет, за которые начисляются повышенные пенсионные коэффициенты (от 2,7 до 8,1 баллов). Данные периоды также засчитываются в страховой стаж.

Подать заявление можно в клиентской службе СФР или онлайн через портал Госуслуг, выбрав услугу «Перерасчёт размера пенсии».

Ольга Сергеева