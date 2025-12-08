СГЮА стала призером Всероссийского конкурса на лучшую практику студенческого самоуправления в общежитиях

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса на лучшую практику студенческого самоуправления в общежитиях образовательных организаций высшего образования.

В нем приняли участие более 100 российских вузов.

Команда первичной профсоюзной организации обучающихся Саратовской государственной юридической академии представила проект в номинации «Лучшая практика создания инфраструктуры для поддержки студенческих семей с детьми». В рамках заочной экспертизы и онлайн-защиты практики эксперты высоко оценили системную работу и эффективные модели самоуправления, реализованные академией и профкомом обучающихся в студенческих общежитиях.

По итогам конкурса Минобрнауки России сформирует сборник лучших практик студенческого самоуправления, в который войдут в том числе модели работы, применяемые в СГЮА.