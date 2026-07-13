Школьники из районов побывали в саратовском цирке по приглашению Панкова

Дети из Екатериновского, Лысогорского районов и Гагаринского района Саратова побывали в цирке по приглашению депутата Госдумы Николая Панкова.

Среди ребят – дети участников СВО, отличники, победители школьных олимпиад и спортивных соревнований.

Ребята увидели яркое шоу фонтанов и лазеров, аттракцион со львами, выступления гимнастов, акробатов и жонглёров. Каждый ребёнок получил сувенир и угощение.

«Дети, конечно, в полном восторге. Некоторые побывали в цирке впервые в жизни. Пока ехали обратно, всю дорогу делились впечатлениями. Моя дочь уже большая, семиклассница, но даже у неё шквал эмоций. Такие поездки детям очень нужны и интересны», — отметила жительница Екатериновки Елена Аринушкина.

«Из нашего района приехали 19 детей, не только из Лысых Гор, но и из сёл района. Всем очень понравилось и представление, и подарки, и угощение мороженым. Спасибо Николаю Васильевичу Панкову за поездку», — сказала жительница Лысых Гор Ольга Левченко.

Как отметил Николай Панков, важно, чтобы цирк посетили больше детей из районов области, особенно те, кто проживает в сёлах.

Об этом сообщает Макс-канал «Помощники Панкова».