Школьников Саратовской области научат современным экологическим практикам

Одним из направлений грантового проекта станет работа с образовательными учреждениями региона. Для школьников и студентов планируется проведение экологических уроков, мастер-классов и интерактивных занятий.

Участники узнают о принципах раздельного сбора отходов, сохранении водных ресурсов, защите животных и роли каждого человека в сохранении окружающей среды. Полученные знания ребята смогут применять не только во время занятий, но и в повседневной жизни.

Организаторы уверены, что экологическое просвещение молодого поколения является важным вкладом в устойчивое развитие региона.