Штрафы до 50 тысяч за визуальный шум вводят в Саратовской области

В Саратовской области предлагают ввести штрафы за визуальный шум.

Соответствующие законопроекты рассмотрели депутаты облдумы.

Первый пакет поправок устанавливает административную ответственность за:

размещение вывесок с мерцающим светом и динамически меняющимися изображениями;

несанкционированные надписи и граффити;

нарушение сроков удаления такой информации.

Штрафы составят: для граждан — 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-15 тыс. рублей, для юрлиц — 20-50 тыс. рублей.

Второй пакет поправок, предложенный Советом Балакова, запрещает расклеивать объявления в не предназначенных для этого местах. Эта часть законопроекта уже получила положительные заключения и рекомендована к принятию.

Ольга Сергеева