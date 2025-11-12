Штрафы до 50 тысяч за визуальный шум вводят в Саратовской области

В Саратовской области предлагают ввести штрафы за визуальный шум.
Соответствующие законопроекты рассмотрели депутаты облдумы.
Первый пакет поправок устанавливает административную ответственность за:
размещение вывесок с мерцающим светом и динамически меняющимися изображениями;
несанкционированные надписи и граффити;
нарушение сроков удаления такой информации.
Штрафы составят: для граждан — 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-15 тыс. рублей, для юрлиц — 20-50 тыс. рублей.
Второй пакет поправок, предложенный Советом Балакова, запрещает расклеивать объявления в не предназначенных для этого местах. Эта часть законопроекта уже получила положительные заключения и рекомендована к принятию.
Ольга Сергеева