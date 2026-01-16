Синоптики предупреждают о грядущих крещенских морозах до –32°C в Саратовской области

В Саратовской области в предстоящие выходные сохранится морозная и сухая погода, обусловленная влиянием сибирского антициклона.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся до -32..-27°С в области и до -28..-26°С в Саратове. Днём температура составит -19..-14°С в регионе и -17..-15°С в городе. Осадков не ожидается, ветер будет слабым, преимущественно северо-восточного направления.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура останется на 3-6°С ниже климатической нормы как минимум до середины следующей недели. Смягчение морозов ожидается лишь в понедельник днём, когда в некоторых районах потеплеет до -13..-8°С. На дорогах сохранится гололедица.

Ольга Сергеева