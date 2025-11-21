Системы освещения пассажирской инфраструктуры обновили на платформах 190 станций ПривЖД

С начала 2025 года на 190 пассажирских станциях Приволжской железной дороги установили 1436 светодиодных светильников.

Наибольшее количество оборудования обновили на платформах станций, где останавливаются пригородные поезда.

Например, в Астраханской области установили 17 светильников на ст. Сероглазово, в Волгоградской области – на ст. имени Максима Горького (25) и на ст. Жутово (20), в Саратовской области – на ст. Сенная (121), на ст. Карамыш (32) и на остановочном пункте Студгородок (27).

Работа по модернизации светодиодного освещения вокзалов, станций и остановочных пунктов ведется на территории всей Приволжской магистрали.

Современные светодиодные системы обладают большей энергоэффективностью: они светят ярче, имеют длительный срок эксплуатации, практически не нагреваются и не содержат токсичных материалов. Это позволяет повысить уровень комфорта и

безопасности пассажиров, а также способствует сохранению окружающей среды.