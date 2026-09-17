«Ситиматик» опроверг сообщения об обнаружении трупа на мусорном полигоне

В Саратовском филиале компании «Ситиматик» опровергли появившуюся в соцсетях и СМИ информацию об обнаружении тела мужчины на территории промышленного объекта.

По словам представителей компании, эти сведения не соответствуют действительности.

Как подчеркнули в «Ситиматике», никаких подобных инцидентов ни на мусоросортировочном комплексе, ни на полигоне не зафиксировано. Оба объекта продолжают работу в штатном режиме.

Таким образом, распространяемые в сети сообщения оказались недостоверными, — говорится в официальном сообщении.

Ольга Сергеева