СК Саратовской области возбудил дело по факту смертельного падения плиты на рабочего

В Саратовской области возбудили дело после гибели рабочего при демонтаже здания.

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту гибели 22-летнего рабочего в результате падения бетонной плиты. Трагический инцидент произошел днем 13 сентября во время демонтажа здания.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Все обстоятельства, причины и условия устанавливаются.

Ольга Сергеева