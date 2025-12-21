СКР: Под Саратовом на пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

В городе Балашове Саратовской области проводится доследственная проверка в связи с гибелью двух человек.

Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Трагедия произошла 21 декабря 2025 года в одноэтажном деревянном доме на улице Горной. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела 52-летнего мужчины и 63-летней женщины.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Сергеева