Сквер «Ревизор» откроется под Саратовом

В Саратове начали делать фигуры для нового арт-объекта в сквере «Ревизор» Петровска.

На стенах гостиницы, где по легенде останавливался Хлестаков, появятся девять изображений – персонажей легендарной комедии Николая Гоголя.

Об этом в своём ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

Это Городничий, Ляпкин-Тяпкин, Хлестаков, Земляника, Бобчинский, Добчинский, Почтмейстер, дочь Городничего, а также группа гостей.

— Высота фигур — под 3 метра. Это классические иллюстрации художника Д.Н.Кардовского, которые знакомы нам со школы по учебнику литературы. На другой стене разместится карта Петровска. На ней будут указаны исторические здания, где могло происходить действие «Ревизора» — дом городничего, трактир, богоугодные заведения, училище, уездный суд Сейчас в сквере на Московской и Некрасова начали подключать электричество. Здесь будут светящиеся качели, и фигуры также получат подсветку, — отметил Калядин.

Открытие сквера «Ревизор» запланировано на День города уже в эту субботу, 20 сентября, в 11.00.

Напомним, идея увековечить комедию Н.В.Гоголя возникла после того, как на месте сквера нашли вход в трактир, где, по преданию, происходило действие «Ревизора». Раньше здесь стояли номера Соршер — старейшая гостиница Петровска.

Подготовила Наталья Мерайеф