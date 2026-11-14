Скворцы сделали эффектный привал в Саратовской области перед долгим полетом в Африку

Саратовский биолог снял на видео многотысячный привал скворцов в заволжской полупустыне.

Популяризатор науки, биолог Асхат Мамаев запечатлел массовый привал перелетных птиц недалеко от села Варфоломеевка Александрово-Гайского района. Об этом ученый сообщил на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографии и видеозапись необычного явления.

По словам исследователя, линии электропередачи посреди заволжской полупустыни оказались плотно усажены скворцами. Вокруг — только полынь и солончаки, поэтому бетонные столбы и провода стали для тысяч транзитных мигрантов главным местом отдыха.

«Провода прогибались под тяжестью черной, блестящей на солнце массы. Птицы сидели плотно, тихо переговариваясь, — рассказал Мамаев. — Внезапно, без единого сигнала, многотысячная стая тяжело сорвалась с места. Провода с низким гулом выпрямились, и над степью снова повисла пустота. Короткий привал посреди ниоткуда перед долгим броском в Африку».

Биолог отметил, что запечатленный момент стал яркой иллюстрацией масштаба сезонной миграции птиц через засушливые территории Заволжья.