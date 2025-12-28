Снежные ангелы украсили Петровск

В Петровске появились снежные фигуры от мастера Алексея Новичкова.

Петровский талант делает красивые зимние украшения для города уже несколько лет подряд. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Петровского района Максим Калядин.

— В начале декабря долго не было снега, а потом ударили морозы. Это немного задержало процесс создания скульптур. Но сейчас погода наладилась, а снега достаточно. В Покровском храме уже появились два снежных ангела, которые приветствуют всех, кто входит в церковь. Большое спасибо Алексею за зимнюю красоту! — отметил глава.

Ольга Сергеева

