Резко снизились поступления в саратовский бюджет по четырем налогам

В Саратовской области снизились поступления по четырём статьям.

По данным регионального УФНС, в январе–июле 2026 года в консолидированный бюджет области поступило 8,7 млрд рублей от налога по упрощённой системе налогообложения (годом ранее — 9 млрд).

Также сократились поступления от единого сельскохозяйственного налога — до 1,2 млрд (было 1,3 млрд), акцизов — до 800 млн (824 млн) и транспортного налога — до 700 млн (747,5 млн).

При этом за семь месяцев жители региона вернули по налоговым вычетам 4,1 млрд рублей.

Ольга Сергеева