Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев

Председатель общественного совета при правительстве области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков прокомментировал инициативу главы региона и поддержанную депутатами Саратовской областной Думы.

«Считаю решение губернатора Романа Бусаргина выделить более 80 млн рублей муниципалитетам на снос расселенных домов правильным и логичным. В регионе сейчас активно расселяют аварийное жилье, такие здания не красят наши города, да и небезопасны для граждан. По сути, они просто бесполезно занимают земельные участки, что сегодня в свете дефицита территорий, особенно в центральной части городов, выглядит большой роскошью.

Освобождаемые земельные участки планируется использовать для развития городского пространства, то есть для создания комфортной среды обитания саратовцев. Теперь муниципальным властям и, конечно, общественности важно проконтролировать, чтобы снос домов осуществлялся с соблюдением всех необходимых процедур и норм, чтобы не был причинен вред людям, расположенным рядом строениям или городскому хозяйству».