Соцфонд напомнил саратовским льготникам о срочном выборе соцпакета этой осенью

Жители Саратовской области — получатели федеральных льгот — могут до 1 октября выбрать способ получения набора социальных услуг.

Соцпакет можно получать в натуральной форме или в виде денежной выплаты.

В состав набора входят лекарства, лечебное питание для детей-инвалидов, санаторные путевки и бесплатный проезд на электричках и к месту лечения. Можно перевести услуги в денежный эквивалент полностью или частично.

Решение начнет действовать с 1 января 2027 года. Заявления принимаются онлайн, в отделениях Соцфонда и МФЦ.

Ольга Сергеева