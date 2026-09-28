Соцфонд призвал саратовских льготников срочно выбрать форму соцпакета до 1 октября

Федеральным льготникам Саратовской области напомнили о необходимости выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год.

Заявление нужно подать в Отделение СФР или МФЦ не позднее 30 сентября.

Получатели ежемесячной денежной выплаты могут выбрать получение самих услуг либо полную или частичную компенсацию, которая суммируется с основной выплатой.

В гарантированный федеральный комплекс входят три льготы:

бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецептам врача;

путевки на санаторно-курортное лечение при наличии показаний;

бесплатный проезд в пригородных электричках, а также к месту лечения и обратно.

Оформить переход на иной формат можно только до начала октября, изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Если гражданин не планирует менять способ получения помощи, повторное заявление не требуется — решение продлевается автоматически.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Уточнить детали — по бесплатному номеру единого контакт-центра Отделения СФР по Саратовской области: 8-800-100-00-01.

Ольга Сергеева