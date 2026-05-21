Соцфонд РФ сообщил саратовцам о выплатах по больничному в зависимости от рабочего стажа

Более 123 тысяч работающих жителей Саратовской области, бравших больничный, получили выплаты от Социального фонда России.

Размер компенсации зависит от стажа и зарплаты за последние два года.

При стаже менее пяти лет выплатят 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100%. Для родителей, ухаживающих за больным ребенком до восьми лет, действует исключение: им всегда платят 100%, независимо от стажа.

Кроме того, если вы уволились и заболели в течение месяца, бывший работодатель обязан оплатить больничный из расчета 60% от среднего заработка за два предыдущих года. Страховой стаж здесь не учитывается, но сумма не может быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный дневной порог — 890,73 рубля, максимальный — 6 827,4 рубля.

