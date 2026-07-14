Соцфонд увеличит пенсии саратовцам старше 80 лет и другим категориям льготников

Отделение Социального фонда по Саратовской области напомнило о факторах, повышающих размер пенсии.

Это — возраст, место жительства, группа инвалидности и другие.

Более 76,5 тысячи жителей региона, достигших 80 лет, уже получают увеличенную фиксированную выплату. Ряд надбавок назначается автоматически — доплата до прожиточного минимума, повышение после 80 лет или при I группе инвалидности, а также надбавки за северный стаж и проживание на Крайнем Севере.

Другие доплаты требуют обращения в Соцфонд: профессиональные надбавки за специальный стаж (для лётчиков, угольщиков), повышенная фиксация для сельских пенсионеров, работавших в АПК, а также доплата за детей на иждивении. Для их назначения необходимо подать заявление.

Ольга Сергеева