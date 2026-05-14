Составлен типичный портрет преступника в Саратовской области

За апрель в Саратовской области раскрыли почти 2,8 тысячи преступлений: треть нарушителей были пьяны.

В апреле 2026 года правоохранители региона установили 2 784 человека, совершивших преступления. Данные приводит прокуратура. Большинство нарушений — небольшой тяжести (1 511 человек), ещё 589 — средней, 584 — тяжкие, 100 — особо тяжкие.

Почти треть правонарушителей уже имели судимость. 188 из них совершили новое преступление меньше чем через год после освобождения, а 29 — находясь на условном сроке. Подавляющее большинство (2 603 человека) — местные жители. У 64% нет постоянной работы или дохода, женщины составляют около 20%, учащиеся — чуть больше 5%.

Алкоголь и наркотики остаются частыми спутниками: 750 человек совершили преступления в состоянии опьянения, ещё 24 — под действием наркотиков.