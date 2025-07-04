Сотрудники Областной клинической больницы стали донорами

Сотрудники Областной клинической больницы сдали кровь в Саратовском областном клиническом центре крови.

«Мы искренне благодарим вас за ваше неоценимое участие, оно вдохновляет и поддерживает тех, кто нуждается в помощи. Ваша кровь будет обследована на инфекции, передающиеся при переливании крови. Обследования проводятся на высокотехнологичном оборудовании, абсолютно бесплатно для всех доноров», — приветствовал инициативу коллег главный врач Центра крови, доктор медицинских наук, профессор Алексей Данилов.

Медицинские работники, как никто другой, понимают важность донорства, а участники акции убеждены, что донорство крови станет доброй традицией для сотрудников Областной клинической больницы.