Современные технологии на страже тепла: саратовские теплосети проверяет робот-дефектоскоп

Саратовский филиал «Т Плюс» приступил к диагностике трубопроводов с помощью робота-дефектоскопа.

Высокоточное оборудование позволяет выявлять мельчайшие дефекты без вскрытия грунта, что минимизирует неудобства для горожан и значительно сокращает сроки ремонтных работ.

С помощью роботизированной техникиспециалисты уже обследовали около 120 метров трубы диаметром 1000 мм на улице Антонова. В настоящий момент диагностический комплекс проверяет магистральную сеть на улице Блинова.

Робот, оснащённый системой датчиков и видеокамерой, запускается в трубу через небольшое технологическое «окно». Устройство способно проходить через коммуникации диаметром от 500 до 1200 мм — механизм автоматически подстраивается под требуемый размер.

Во время обследования оценивается состояние металла, измеряется толщина стенки, определяетсястепень коррозии, надёжность сварных швов и другие параметры, а также фиксируется загрязнения, посторонние предметы и деформации. Технология позволяет обнаружить повреждения размером от 0,5 мм. Информация с датчиков и камер в режиме реального времени поступает на мониторы специалистов.

«Роботизированная диагностика не заменяет традиционные методы проверки теплосетей, а дополняет их. Она становится неотъемлемой частью современных ремонтных программ, позволяя повысить надёжность и эффективность системы теплоснабжения Саратова и заранее предотвратить риск появления дефектов в отопительный сезон», — отметил Ярослав Терсинцев, начальник отдела диагностики Саратовского филиала «Т Плюс».

Всего в ходе подготовки к предстоящей зиме в Саратове с помощью робота будет проверено свыше 2 км трубопроводов. Диагностика пройдёт на улицах 50 лет Октября, Орджоникидзе, Заречной, Горького, Комсомольской, Рабочей и других.