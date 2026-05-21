Саратовская полиция аннулировала российское гражданство 119 мигрантам-нарушителям

В Саратовской области аннулировали гражданство РФ у более сотни мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Закон, позволяющий лишать гражданства приезжих, имеющих российский паспорт, за преступления и административные нарушения, действует с 28 апреля 2023 года. Нарушителей принудительно высылают на родину.

Чаще всего паспортов лишаются уголовники, уклонисты от армии и нарушители миграционного законодательства. Для сравнения: с начала 2016 года по этому закону гражданства РФ лишились 24 иностранца.

