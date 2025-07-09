Спасатели провели учения по безопасности на пляже в Затоне

На городском пляже посёлка Затон прошёл профилактический рейд с участием спасателей, полиции и специалистов управления по ЧС. Мероприятие направлено на предотвращение трагедий на воде в купальный сезон.
Что сделано:
- Проверены зоны купания, спасательные посты и медпункт;
- Отдыхающим разъяснили правила поведения на воде;
- Спасатели показали на практике:
— как помочь тонущему человеку,
— как оказать первую помощь при утоплении;
- Вручены памятки с алгоритмами действий в ЧС.
Отдыхающим напомнили: купайтесь только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра и избегайте алкоголя у воды.