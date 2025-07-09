Спасатели провели учения по безопасности на пляже в Затоне

На городском пляже посёлка Затон прошёл профилактический рейд с участием спасателей, полиции и специалистов управления по ЧС. Мероприятие направлено на предотвращение трагедий на воде в купальный сезон.

Что сделано:

Проверены зоны купания, спасательные посты и медпункт;

Отдыхающим разъяснили правила поведения на воде;

на воде; Спасатели показали на практике:

— как помочь тонущему человеку,

— как оказать первую помощь при утоплении;

— как помочь тонущему человеку, — как оказать первую помощь при утоплении; Вручены памятки с алгоритмами действий в ЧС.

Отдыхающим напомнили: купайтесь только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра и избегайте алкоголя у воды.