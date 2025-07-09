Спасатели провели учения по безопасности на пляже в Затоне

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Новости Саратова
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На городском пляже посёлка Затон прошёл профилактический рейд с участием спасателей, полиции и специалистов управления по ЧС. Мероприятие направлено на предотвращение трагедий на воде в купальный сезон.

Что сделано:

  • Проверены зоны купания, спасательные посты и медпункт;
  • Отдыхающим разъяснили правила поведения на воде;
  • Спасатели показали на практике:
    — как помочь тонущему человеку,
    — как оказать первую помощь при утоплении;
  • Вручены памятки с алгоритмами действий в ЧС.

Отдыхающим напомнили: купайтесь только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра и избегайте алкоголя у воды.