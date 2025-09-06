Спидвей-гонщики России посоревновались в изготовлении световозвращающих брелоков

После второго финала личного чемпионата России спортсмены отложили свои Кубки и приняли участие в акции «Стань заметнее».

Как сообщает Министерство дорожного хозяйства региона, в ходе акции жители не только мастерят световозвращатели, но и делятся опытом, призывают не нарушать правила дорожного движения. В данном случае, не гонять на питбайках по дорогам общего пользования

Нацпроект президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного покрытия, но и на безопасность дорожного движения. Пропаганда БДД – одно из направлений нацпроекта.

Организаторы предлагают родителям присоединиться к акции:

изготовить с детьми световозвращатели

снять об этом видеоролик

прислать в сообщения группы

В школы, где родители оказались самыми активными, проведут игровой урок.