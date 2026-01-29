Стали известны победители акции «Оплати газ – получи подарок!»

Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» подвела итоги ежегодной акции «Оплати газ – получи подарок!».

Розыгрыш призов состоялся при участии заместителя министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Куланина и заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Владимира Кулягина.

В акции приняли участие абоненты, которые полностью оплатили потребленный природный газ до 31 декабря 2025 года и имели действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования. Определение победителей проводилось случайным образом – с использованием генератора лицевых счетов.

В этом году поставщик газа приготовил для абонентов в подарок бытовую технику. Обладателями ценных призов стали 95 жителей Саратовской области.

«Мы видим, что большинство абонентов, принявших участие в акции, оплачивает газ онлайн через личный кабинет. Такой простой и понятный инструмент не только экономит время абонентов, но и способствует формированию полезных привычек», – отметил Владимир Кулягин.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.