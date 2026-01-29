Эксперт ПИУ РАНХиГС — о развитии креативной экономики в стране

Президент России Владимир Путин поручил Правительству создать федеральный проект развития творческих индустрий до 1 сентября 2026 года.

Креативные отрасли дают хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности, у молодежи появляются широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес. Государство готово поддерживать быстрорастущие отрасли креативной экономики, которые связаны с наукой, культурой, искусством и творчеством.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Галина Паничкина отметила:

«Креативная экономика представляет собой сектор, ориентированный на производство и распространение идей, знаний и культурных ценностей, включая дизайн, медиа, IT, искусство, образование и туризм. По данным ЮНЕСКО, она составляет до 3-5% ВВП развитых стран и создает миллионы рабочих мест. В России, где традиционные отрасли (нефть, газ, промышленность) доминируют в экономике, переход к креативным моделям становится стратегической необходимостью для диверсификации и устойчивого роста.

Курс на развитие креативной экономики, инициированный в 2010-х годах и усиленный в постпандемийный период, отражает глобальные тренды цифровизации и инноваций.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству создать федеральный проект развития творческих индустрий до 1 сентября 2026 года. «Разработать федеральный проект по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», предусмотрев его финансирование», — сказано в документе.

По оценкам Росстата (2023), креативные индустрии генерируют около 2-3% ВВП (примерно 3-4 трлн руб.), с ежегодным ростом 5-7% в 2020-2025 гг. Сектор IT превысил 2 трлн руб. в 2024 году, с экспортом софта на $10 млрд (данные Минцифры). Доля российской продукции на внутреннем рынке лёгкой промышленности составляет около 45%, такие данные были представлены на совещании в Правительстве России. В числе ключевых приоритетов снижение издержек и повышение производительности труда на предприятиях за счёт автоматизации и интеграции промышленных роботов в производство.

Стратегия развития креативной экономики до 2036 года будет представлена на рассмотрение Правительства в феврале 2026 года. Указом о национальных целях Президент России поставил задачу увеличить долю творческих индустрий в экономике до 6% ВВП страны.

Уже по данным 2023 года киноиндустрия и игровой сектор выросли на 15% благодаря поддержке Фонда кино и экспорту (например, сериалы на Netflix). Рынок креативного дизайна оценивается в 500 млрд руб., с ростом e-commerce (Wildberries, Ozon) и NFT-проектами. Планируется рост российской экономики за счет креативных индустрий.

Региональные хабы (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) сосредоточивают 70% активности, но федеральный проект «Креативная экономика» (2021-2024) стимулирует развитие в 20+ регионах через гранты и акселераторы.

Достижения включают цифровизацию (платформы вроде «Госуслуг» и VK) и экспорт (российский софт в Азии и Африке). В 2025 году ожидается вклад в ВВП до 4%, с 1,5 млн занятых (рост на 20% с 2020 г.).

На заседании межведомственной рабочей группы по повышению эффективности сохранения объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила модельный стандарт работы региональных органов власти по вовлечению объектов культурного наследия (ОКН) в экономику. После утверждения документ будет рекомендован к внедрению, начиная с 2026 года, сообщили в пресс-службе АСИ.

Это представляется интересным для Саратовской области, так как большое количество объектов культурного наследия нуждается в капитальном ремонте. Документ разрабатывался агентством совместно с Минкультуры РФ и ДОМ.РФ. Отмечается, что стандарт позволит регионам задать новый алгоритм работы с инвесторами, а также будет способствовать недопущению дальнейшего разрушения исторических зданий. «Сегодня необходим переход от эпизодических мер к системной политике, в рамках которой культурное наследие рассматривается как актив экономического развития территорий. При этом успех предполагаемых инициатив во многом зависит от скорости и качества внедрения в регионах», — приводятся в сообщении слова замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, под руководством которого прошло совещание.

Курс на развитие креативной экономики в России перспективный и своевременный, способный добавить 5-7% к ВВП к 2030 году и создать 3 млн рабочих мест, если преодолеть системные барьеры. Это не только экономический, но и культурный приоритет, усиливающий мягкую силу страны. Реализация требует межведомственной координации и фокуса на инновациях, с учетом текущей даты (январь 2026 года), когда глобальный рынок креатива восстанавливается после рецессии».