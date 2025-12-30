Стало известно, что в Саратове подорожало и подешевело больше всего в 2025 году

По итогам ноября инфляция в Саратовской области составила 5,81%.

За месяц цены выросли на 0,57%, при этом продукты подорожали на 1,11%, услуги — на 0,58%, а непродовольственные товары незначительно подешевели (-0,2%).

За 11 месяцев 2025 года сильнее всего поднялись цены на услуги (+10,07%). Среди продуктов лидерами роста стали алкоголь (+11,54%) и рыба (+11,1%), а снижение цен отмечено на овощи-фрукты (-10,67%) и яйца (-21,09%). В группе непродовольственных товаров больше всего подорожало топливо и лекарства (+11,3%). Максимальный рост в сфере услуг показали зарубежный туризм (+16,11%) и образование (+15,65%).

Алиса Эай