Стало известно, когда в Саратове должны запустить после реконструкции трамвайный маршрут № 3

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил 1 октября на встрече со спикером ГД Вячеславом Володиным о небольшом отставании от графика в реконструкции трамвайного маршрута № 3.

Подрядчик «Транстоннельстрой» до сих пор не завершил корректировку проектно-сметной документации, первоначально планировавшуюся на 1 июля.

На объекте ежедневно работают 40-50 человек и 10 единиц техники. Бусаргин отметил, что отставание составляет около месяца, но впервые представлены все документы на закупку необходимого оборудования.

30 октября намечено повторное заседание с подрядчиком трамвая в Саратове для обсуждения темпов работ. Встречу попросил назначить Володин.

Представитель «ВЭБ.РФ» Олег Говорун установил финальный срок готовности документации на 17 октября.

Полное завершение работ с последующей обкаткой запланировано на август 2026 года.

Ольга Сергеева