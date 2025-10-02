В Саратовской области ночью объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью 2 октября объявил о введении режима угрозы применения беспилотников на территории региона.

Соответствующее сообщение он опубликовал в 03.37 по местному времени в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, информация о возможной атаке БПЛА поступила от Министерства обороны. Все оперативные службы приведены в состояние полной готовности к реагированию на возможные инциденты.

Гражданам рекомендовано находиться в укрытиях, причем, вдали от окон.

Последний инцидент с беспилотниками был зафиксирован в Саратовской области в ночь на 20 сентября. При отражении налета средствами противовоздушной обороны над территорией области было уничтожено 27 воздушных целей.

В результате падения обломков в Заводском районе Саратова в двух жилых зданиях оказались повреждены оконные конструкции. Также было зафиксировано разрушение остекления в нескольких припаркованных автомобилях. По предварительной информации, в результате происшествия пострадала одна местная жительница.

Наталья Мерайеф