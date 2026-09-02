Стартовал Всероссийский конкурс «Берег добрых дел»

Минприроды России объявляет о запуске Всероссийского конкурса «Берег добрых дел».

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Главная цель конкурса — привлечь внимание граждан к проблеме загрязнения водных объектов, а также повысить уровень экологической культуры в стране. Организаторы приглашают к участию как индивидуальных добровольцев, так и организованные команды: школьные и студенческие коллективы, предприятия, общественные объединения и всех, кто неравнодушен к состоянию российских водоёмов.

Заявки принимаются до 6 сентября включительно на официальном сайте конкурса: https://берегдобрыхдел.рф/konkurs/

Успейте стать частью общероссийского движения за чистую воду! — предлагают в Минприроды Саратовской области.

Ольга Сергеева