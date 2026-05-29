Стоимость приготовления окрошки в Саратовской области снизилась и составила 590 рублей

В Саратовской области окрошка подешевела: итоги гастро-исследования представил Bankiros.ru.

В 2026 году стоимость приготовления окрошки в Саратовской области снизилась на 1,24% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики финансового сервиса Bankiros.ru.

Для расчёта использовалась классическая рецептура из книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года с добавлением картофеля. В расчёт не включались сахар и квас. В среднем по России приготовление блюда обойдётся в 640,6 рубля, что на 0,96% дороже, чем годом ранее.

В региональном разрезе стоимость набора продуктов для окрошки (без кваса) в области составила 590,1 рубля. При этом в самом Саратове зафиксирована более низкая цена — 567 рублей (снижение на 4,28%). Для сравнения: в Балакове набор стоит 685,1 рубля (рост на 11%), а в Пугачёве — 596,1 рубля (рост на 6,8%).

