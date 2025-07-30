Стоимость жилья на вторичном рынке Саратова летом стагнирует

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Саратова составила 104,5 тыс. рублей.

Это +0,3% за месяц, +5% за год. По данным ЦИАН, такая ситуация характерна для большинства крупных российских городов.

С июля 2024 года произошло сокращение предложения на 3%. Вместе с тем имеется рост доли новостроек на рынке.

Снижение спроса вызвано, по мнению экспертов, сезонностью и ожиданием улучшения условий в ипотечном кредитовании.

Сравнение стоимости кв. метра с другими городами:

▪ Москва: 357,8 тыс. руб./м²

▪ МО: 167,4 тыс. руб./м²

▪ СПб: 236 тыс. руб./м²

Продажи в столицах также упали на 16% по сравнению с весной.