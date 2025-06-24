Студентам, курсантам и школьникам рассказали о Параде Победы 1945 года

В Саратове на площадке кинотеатра «Победа» состоялся торжественный кинолекторий, посвященный 80-летию исторического Парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Мероприятие объединило курсантов, студентов, представителей общественных организаций и ветеранов.

Перед входом в кинотеатр военный оркестр института Росгвардии исполнил песню «Парад Победы», а курсанты продемонстрировали строевую выучку и приемы с оружием. Эта часть программы стала отсылкой к событиям 80-летней давности, когда сводный оркестр Московского гарнизона дал начало легендарному параду.

В ходе кинолектория зрители узнали о подготовке и проведении Парада Победы, в котором участвовали более 35 тысяч человек, включая 24 маршалов и 249 генералов, а также 1 850 единиц техники.

Особые эмоции вызвало выступление Александра Копылова – участника Парада Победы в Москве, ветерана специальной военной операции:

— Участие в Параде Победы во время службы в ВДВ стало для меня честью и определило дальнейший путь. Такие мероприятия важны для молодежи – они помогают сохранить память о подвигах наших предков и вдохновляют на защиту Родины.

Завершилось мероприятие показом документального фильма «Парад Победы», раскрывающего детали организации одного из главных событий в истории страны.

Мероприятие проведено министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно с региональной общественной организацией «Союз Саратовских курсантов» и ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».