Студентка ПИУ РАНХиГС поборется за титул «Мисс Студенчество России»

В Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова завершился региональный этап Всероссийского конкурса интеллекта, спорта и творчества «Мисс и Мистер студенчество Саратовской области — 2026».

Конкурсная программа была насыщенной и разносторонней: участники представили оригинальные видеовизитки, проявили себя в интеллектуальном поединке и раскрыли свой потенциал в творческом блоке.

Почётными гостями мероприятия стали Председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель министра образования области Михаил Попов, а также депутат Саратовской областной Думы и заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Артём Чеботарев.

По результатам конкурса студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Русяйкина получила титул «Мисс Студенчество Саратовской области – 2026», а также победила в номинации «Мисс Грация».

«Эмоции до сих пор зашкаливают! Конкурс был невероятно мощным — спасибо каждому участнику за эту энергию. Этот титул — не просто корона, а огромная ответственность перед моим вузом, факультетом и командой, которая верила в меня», — поделилась впечатлениями Анастасия Русяйкина.

Теперь Анастасия поборется за титул «Мисс Студенчество России» в финале XX Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество России».

