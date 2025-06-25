Студенты колледжей и техникумов смогут посещать экскурсии бесплатно

Региональные власти получат полномочия организовывать экскурсии и путешествия для обучающихся в профессиональных образовательных организациях — колледжах и техникумах.

Напомним, сейчас эта льгота предусмотрена только в отношении школьников.

Принятый Госдумой закон касается лиц в возрасте до 23 лет.

Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.