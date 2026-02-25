Суд отказал Росприроднадзору во взыскании 31 млн за свалки отходов в Столыпинском парке

Иск Росприроднадзора к управляющей компании индустриального парка под Саратовом отклонен судом.

Арбитражный суд Саратовской области отказал Росприроднадзору в иске к ООО «УК «Столыпинский индустриальный парк», учрежденному региональным минфином. Ведомство требовало возместить ущерб землям в поселке Соколовый, где, по версии надзорного органа, образовалась незаконная свалка строительных отходов площадью более 1,7 гектара.

Как заявляли в Росприроднадзоре, на участке разместили свыше 31 тысячи тонн мусора. В управляющей компании с этим не согласились, подчеркнув, что отходы остались еще с советских времен. Там отчитались о вывозе более 14 тысяч тонн на лицензированный полигон и подготовке к утилизации еще 16 тысяч тонн.

Судебное разбирательство стало очередным витком противостояния местных жителей и властей вокруг создания промзоны. Активисты из «Совета пяти поселков» неоднократно выступали против строительства индустриального парка вблизи жилых домов, обвиняя чиновников в игнорировании их мнения.

Несмотря на протесты, проект продолжает развиваться. Резидентами парка уже стали несколько компаний, включая производителя стройматериалов и завод грузоподъемного оборудования. Кроме того, обсуждается возможность размещения здесь завода «КамАЗ» с инвестициями 1,5 млрд рублей.

Ольга Сергеева