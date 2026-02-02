Суд подтвердил необходимость спасательного катера T-Rex 40 для службы спасения Саратовской области

Сегодня, 2 февраля, в Октябрьском районном суде Саратова был представлен документ, подтверждающий целесообразность приобретения спасательного катера T-Rex 40 для региональной службы спасения.

Суд установил, что судно было закуплено для повышения эффективности поисково-спасательных и водолазных работ.

В ходе заседаний отмечалось, что Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений в процедуре закупки. Представители спасательной службы также подтвердили, что катер активно используется в операциях, а информация о его работе регулярно доводится до общественности.

Компания-поставщик, выигравшая торги, выступила в суде в качестве свидетеля и представила полный пакет документов, обосновывающих стоимость судна.

Напомним, в рамках данного судебного разбирательства решается вопрос о возможном превышении должностных полномочий при закупке данного катера.

Подготовила Ольга Сергеева