Суд запретил жителям Саратова использовать собственные лодки с фиктивной регистрацией

В Саратове аннулировали регистрацию судов, оформленную через бывшего инспектора ГИМС.

Саратовская транспортная прокуратура добилась отмены регистрации нескольких маломерных судов. Причиной стало незаконное внесение записей в реестр, выявленное в ходе проверки.

Как установило надзорное ведомство, ранее, в 2025 году, Заводской районный суд вынес приговор бывшему инспектору Центра ГИМС регионального управления МЧС. Экс-сотрудник признан виновным в изготовлении поддельных документов. В частности, он оформлял для владельцев полные комплекты бумаг на маломерные суда, минуя обязательные процедуры осмотра и проверки технического состояния.

Чтобы пресечь эксплуатацию плавсредств, оформленных фиктивно, транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании регистрационных записей недействительными. Суд полностью поддержал требования надзорного ведомства.

Теперь данные суда будут исключены из реестра, а их владельцы лишатся права пользоваться ими.

Алиса Эай