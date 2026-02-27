Недавний инцидент в охотхозяйстве «Фрегат» в Новобурасском районе, принадлежащем известному врачу Виктору Парамонову, вновь поднял вопросы о справедливости. Там погиб человек, и расследование вызывает сомнения.

Вечером 22 января местный егерь с нелегальным оружием сопровождал гостей. Житель Энгельса отправился с ним на снегоходе. После употребления алкоголя они упали, и прозвучал смертельный выстрел.

Однако официальная версия оставляет вопросы. Незаконное оружие егеря и связи владельца угодий с властью заставляют сомневаться в объективности следствия.

Странности начались сразу: дело возбудили по тяжкой статье «убийство», но позже обвинение неожиданно смягчили. Версия о нападении зверя тоже выглядит натянутой, а путаница с местом смерти только усиливает подозрения.

Учитывая былые нарушения самого егеря и влияние доктора Парамонова, ситуация требует тщательного разбирательства. Будет ли восстановлена справедливость — пока большой вопрос.

Ольга Сергеева