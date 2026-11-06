Судебные приставы с полицией ищут отца-алиментщика в Саратовской области и Татарстане

В Саратовской области разыскивают злостного неплательщика алиментов.

Приставы Озинского района объявили в розыск 42-летнего Наиля Шаехова, который не платит алименты 15-летней дочери. Исполнительное производство ведётся с июля 2019 года: мужчина уволился с местного силикатного завода и перестал появляться по последнему известному адресу, затем периодически трудоустраивался, и алименты удерживали из зарплаты.

С 2025 года выплаты стали нерегулярными, а затем прекратились. Должнику запретили выезд за рубеж и ограничили право управления транспортом, но требования о явке он игнорировал. Шаехов может проживать в Саратовской области или Татарстане. О его местонахождении просят сообщить в дежурную часть ГУФССП по Саратовской области по телефону 8 (8452) 73-41-75 или приставу Наталье Абдрахмановой.