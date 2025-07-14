Судебные приставы Саратова пресекли пронос патрона в здание суда

В Кировском районном суде Саратова при досмотре посетителя- мужчины обнаружен патрон калибра 5.45. Гражданин, прибывший сдать документы, первоначально отрицал наличие запрещённых предметов, но при осмотре сумки находка была выявлена. Нарушитель заявил, что это «брелок», и попытался покинуть здание.

Принятые меры:

Составлен административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение требований пристава); Вызван наряд полиции; Начата проверка по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

С начала 2025 года приставы пресекли 2918 попыток проноса запрещённых предметов в суды области;

В июне в Заводском суде изъяли открывалку со скрытым ножом.