Судебные приставы Саратова пресекли пронос патрона в здание суда

В Кировском районном суде Саратова при досмотре посетителя- мужчины обнаружен патрон калибра 5.45. Гражданин, прибывший сдать документы, первоначально отрицал наличие запрещённых предметов, но при осмотре сумки находка была выявлена. Нарушитель заявил, что это «брелок», и попытался покинуть здание.
Принятые меры:
- Составлен административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение требований пристава);
- Вызван наряд полиции;
- Начата проверка по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
С начала 2025 года приставы пресекли 2918 попыток проноса запрещённых предметов в суды области;
В июне в Заводском суде изъяли открывалку со скрытым ножом.