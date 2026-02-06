Судья ВС не захотела передавать дело об изъятии «Каштана» государству в коллегию судей

Судья Верховного суда Ирина Грачёва отказалась передать в коллегию ВС дело об изъятии саратовской галереи «Каштан» в госсобственность.

Причем, это произошло, несмотря на внимание к делу председателя суда Игоря Краснова.

Напомним, ранее арбитражные суды выносили противоречивые решения по иску Росимущества и властей Саратова об изъятии здания у семьи осуждённого застройщика Сергея Курихина. ВС истребовал дело, но судья Грачёва, не передавая его коллегии, по неясным причинам фактически прекратила процесс в пользу Курихиных.

В своём определении она указала, что права государства на этот объект культурного наследия можно защитить «в ином порядке», не уточняя, каком. Истцам теперь нужно решать, как обжаловать это решение.

Параллельно заморожено уголовное дело о мошенничестве с землёй под «Каштаном», где фигурируют Курихин и его доверенное лицо. В правоохранительных органах негласно связывают возобновление расследования с итогами гражданского спора о собственности.

Ольга Сергеева